В Калмыкии будет создан фонд защиты прав обманутых дольщиков. Об этом стало известно на встрече Председателя Правительства Юрия Зайцева с заместителем генерального директора акционерного общества «Дом. РФ», ранее известного как Агентство ипотечного жилищного кредитования.



Новая организация будет заниматься завершением строительства проблемных объектов. Также говорили об оказании помощи региональным застройщикам в получении проектного финансирования.



По итогам встречи стороны договорились о том, что после создания фонда, правительство региона подпишет соглашение с ним о завершении строительства дома №52 в 9 микрорайоне и 85 по улице Веткаловой при условии софинансирования не менее 6% от стоимости проектной сметы, сообщает пресс-служба правительства. В Калмыкии будет создан фонд защиты прав обманутых дольщиков. Об этом стало известно на встрече Председателя Правительства Юрия Зайцева с заместителем генерального директора акционерного общества «Дом. РФ», ранее известного как Агентство ипотечного жилищного кредитования.Новая организация будет заниматься завершением строительства проблемных объектов. Также говорили об оказании помощи региональным застройщикам в получении проектного финансирования.По итогам встречи стороны договорились о том, что после создания фонда, правительство региона подпишет соглашение с ним о завершении строительства дома №52 в 9 микрорайоне и 85 по улице Веткаловой при условии софинансирования не менее 6% от стоимости проектной сметы, сообщает пресс-служба правительства.



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