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Вчера, 14:40

В Калмыкии идет подготовка к празднованию дня рождения Его Святейшества Далай-ламы 14-го


В Калмыкии идет подготовка к празднованию дня рождения Его Святейшества Далай-ламы 14-го. 6 июля на площади Победы в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет традиционное мероприятие.

Администрация хурула уже заказала торты для праздника весом более 200 килограммов. Монахи угостят гостей праздника и другими сладостями. Подготовлена обширная программа, которая начнется с 6 утра в главном буддийском храме и завершится вечером.



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