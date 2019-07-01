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Вчера, 14:37

Юные художники из Калмыкии примут участие во Всероссийском конкурсе


Юные художники из Калмыкии примут участие во Всероссийском конкурсе детских комиксов «ЛетоТвоихПобед». Его организуют Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!».

Ребятам предстоит создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи, или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет.



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