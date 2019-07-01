В детских садах республики ведется ремонт

В детских садах республики кипит работа - полным ходом идет ремонт. Дошкольные образовательные учреждения готовятся встретить своих воспитанников обновленными и комфортными. Кроме того, в степной столице ведется строительство нового объекта по улице Серова и реализуется план по обеспечению дополнительных мест.



В рамках национального проекта «Демография» Калмыкии выделено более ста сорока миллионов рублей. Из них более пятидесяти одного миллиона предусмотрены на завершение строительства нового детского сада по улице Серова. На сегодняшней день уже возведено двухэтажное здание, установлены окна, ведутся кровельные работы. На днях будут заведены коммуникации.



Кроме того для обеспечения местами малышей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных учреждениях ведется строительство новых пристроек. В их числе и детский сад номер двадцать шесть. Здесь работы уже завершены. На двадцать семь миллионов были возведены две групповые ячейки с теплым переходом к основному зданию. В конце недели комнаты будут оснащены современным оборудованием, мебелью, игрушками. А девятого июля после торжественного открытия осваивать помещения будут сорок малышей.



Как поясняют в городском управлении образования, до конца текущего года все пристройки будут сданы в эксплуатацию. А это двести восемьдесять дополнительных мест. В действующих детских садах ведется текущий плановый ремонт. До середины августа во всех тридцати трех дошкольных заведениях столицы будет произведен ремонт.



Всего же по данным профильного министерства в рамках нацпроекта Демография и регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в республике до две тысячи двадцать второго года будут созданы восемьсот шестьдесят новых мест. Из республиканского бюджета на эти и другие мероприятия предусмотрено более трехсот двадцати семи миллионов рублей.



В детских садах республики кипит работа - полным ходом идет ремонт. Дошкольные образовательные учреждения готовятся встретить своих воспитанников обновленными и комфортными. Кроме того, в степной столице ведется строительство нового объекта по улице Серова и реализуется план по обеспечению дополнительных мест.В рамках национального проекта «Демография» Калмыкии выделено более ста сорока миллионов рублей. Из них более пятидесяти одного миллиона предусмотрены на завершение строительства нового детского сада по улице Серова. На сегодняшней день уже возведено двухэтажное здание, установлены окна, ведутся кровельные работы. На днях будут заведены коммуникации.Кроме того для обеспечения местами малышей в возрасте от полутора до трех лет в дошкольных учреждениях ведется строительство новых пристроек. В их числе и детский сад номер двадцать шесть. Здесь работы уже завершены. На двадцать семь миллионов были возведены две групповые ячейки с теплым переходом к основному зданию. В конце недели комнаты будут оснащены современным оборудованием, мебелью, игрушками. А девятого июля после торжественного открытия осваивать помещения будут сорок малышей.Как поясняют в городском управлении образования, до конца текущего года все пристройки будут сданы в эксплуатацию. А это двести восемьдесять дополнительных мест. В действующих детских садах ведется текущий плановый ремонт. До середины августа во всех тридцати трех дошкольных заведениях столицы будет произведен ремонт.Всего же по данным профильного министерства в рамках нацпроекта Демография и регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в республике до две тысячи двадцать второго года будут созданы восемьсот шестьдесят новых мест. Из республиканского бюджета на эти и другие мероприятия предусмотрено более трехсот двадцати семи миллионов рублей.



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