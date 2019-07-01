Перерасчет выплат детям-инвалидам произойдет в беззаявительном порядке

Еще одно изменения в законодательстве вступило в силу с 1 июля. Оно касается семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.



В Калмыкии повышенными ежемесячными выплатами по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1 группы получают 1272 семьи. Такие данные приводит пенсионный фонд по республике. С начала месяца выплата составила десять тысяч рублей. Они назначаются неработающему трудоспособному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю, который не является сам пенсионером и осуществляет уход за ребенком-инвалидом.



Для тех, кто получал эти выплаты ранее, перерасчет произойдет в беззаявительном порядке. Еще одно изменения в законодательстве вступило в силу с 1 июля. Оно касается семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.В Калмыкии повышенными ежемесячными выплатами по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1 группы получают 1272 семьи. Такие данные приводит пенсионный фонд по республике. С начала месяца выплата составила десять тысяч рублей. Они назначаются неработающему трудоспособному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю, который не является сам пенсионером и осуществляет уход за ребенком-инвалидом.Для тех, кто получал эти выплаты ранее, перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.



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