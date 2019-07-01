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Вчера, 14:31

Высокоскоростной интернет придет в удаленные села


Высокоскоростной интернет придет в удаленные и труднодоступные села. Минкомсвязь России подвела итоги аукционов по подключению к всемирной сети социально значимых объектов в первых 14 регионах в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». В их числе и Калмыкия.

Трафик соцучреждений уже включен в стоимость контрактов. Кроме того, реализация проекта создаст спрос на продукцию российских производителей волоконно-оптических кабелей и телекомоборудования.

До 2021 года на эти цели выделяется 72 миллиарда рублей. Во всех 85 субъектах аукционы завершатся до конца июля.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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