Высокоскоростной интернет придет в удаленные села

Высокоскоростной интернет придет в удаленные и труднодоступные села. Минкомсвязь России подвела итоги аукционов по подключению к всемирной сети социально значимых объектов в первых 14 регионах в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». В их числе и Калмыкия.



Трафик соцучреждений уже включен в стоимость контрактов. Кроме того, реализация проекта создаст спрос на продукцию российских производителей волоконно-оптических кабелей и телекомоборудования.



До 2021 года на эти цели выделяется 72 миллиарда рублей. Во всех 85 субъектах аукционы завершатся до конца июля. Высокоскоростной интернет придет в удаленные и труднодоступные села. Минкомсвязь России подвела итоги аукционов по подключению к всемирной сети социально значимых объектов в первых 14 регионах в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». В их числе и Калмыкия.Трафик соцучреждений уже включен в стоимость контрактов. Кроме того, реализация проекта создаст спрос на продукцию российских производителей волоконно-оптических кабелей и телекомоборудования.До 2021 года на эти цели выделяется 72 миллиарда рублей. Во всех 85 субъектах аукционы завершатся до конца июля.



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