Мобильный офис центра крови работает в Цаган-Амане

Сегодня мобильный офис центра крови продолжает работу с выездной акцией в поселке Цаган-Аман. Специалисты дают рекомендации желающим по режиму питания, приему лекарственных препаратов и другим показателям, которые должны быть соблюдены при прохождении процедуры сдачи крови.



Доноры имеют право на денежную компенсацию, и получают освобождение от работы и занятий на два дня. 8 и 9 июля добровольцев будут ждать в селе Приютное. Сегодня мобильный офис центра крови продолжает работу с выездной акцией в поселке Цаган-Аман. Специалисты дают рекомендации желающим по режиму питания, приему лекарственных препаратов и другим показателям, которые должны быть соблюдены при прохождении процедуры сдачи крови.Доноры имеют право на денежную компенсацию, и получают освобождение от работы и занятий на два дня. 8 и 9 июля добровольцев будут ждать в селе Приютное.



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