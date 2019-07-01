В Калмыкии продолжается диспансеризация взрослого населения. На сегодня осмотр прошли свыше 3 тысяч человек, медицинские комплексы на колесах побывали в 14 населенных пунктах. И это только за два месяца.



Для диспансеризации задействованы два мобильных комплекса, столько же передвижных флюорографа и маммографическая установка. Кроме того, проводятся подворОвые обходы с целью информирования.



Напомним, граждане от 18 до 39 лет должны проходить профилактический осмотр раз в три года. Для тех, кто старше 40, диспансеризация проходит ежегодно. В Калмыкии продолжается диспансеризация взрослого населения. На сегодня осмотр прошли свыше 3 тысяч человек, медицинские комплексы на колесах побывали в 14 населенных пунктах. И это только за два месяца.Для диспансеризации задействованы два мобильных комплекса, столько же передвижных флюорографа и маммографическая установка. Кроме того, проводятся подворОвые обходы с целью информирования.Напомним, граждане от 18 до 39 лет должны проходить профилактический осмотр раз в три года. Для тех, кто старше 40, диспансеризация проходит ежегодно.



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