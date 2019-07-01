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Вчера, 14:24

Россияне в долгах перед банками


Более 14 триллионов рублей задолжали россияне банкам в этом году. Об этом пишут федеральные издания. Чтобы оградить жителей страны от чрезмерных аппетитов кредиторов в сфере микрозаймов и для снижения налоговой нагрузки вступили в силу изменения в законодательстве.

В частности, теперь процентная ставка не может превышать один процент в день или среднерыночное значение полной стоимости займа более чем на одну треть. А с 1 января 20 года максимальный размер платежей по кредиту, включая штрафы и пени, снизится до полуторакратного размера основного займа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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