Россияне в долгах перед банками

Более 14 триллионов рублей задолжали россияне банкам в этом году. Об этом пишут федеральные издания. Чтобы оградить жителей страны от чрезмерных аппетитов кредиторов в сфере микрозаймов и для снижения налоговой нагрузки вступили в силу изменения в законодательстве.



В частности, теперь процентная ставка не может превышать один процент в день или среднерыночное значение полной стоимости займа более чем на одну треть. А с 1 января 20 года максимальный размер платежей по кредиту, включая штрафы и пени, снизится до полуторакратного размера основного займа. Более 14 триллионов рублей задолжали россияне банкам в этом году. Об этом пишут федеральные издания. Чтобы оградить жителей страны от чрезмерных аппетитов кредиторов в сфере микрозаймов и для снижения налоговой нагрузки вступили в силу изменения в законодательстве.В частности, теперь процентная ставка не может превышать один процент в день или среднерыночное значение полной стоимости займа более чем на одну треть. А с 1 января 20 года максимальный размер платежей по кредиту, включая штрафы и пени, снизится до полуторакратного размера основного займа.



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