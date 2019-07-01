В Элисте состоится семинар по управлению многоквартирным домом

Сегодня завершается прием вопросов, которые будут обсуждены в рамках образовательного семинара «Договор управления многоквартирным домом: актуальная редакция». Он состоится завтра в режиме онлайн на базе национального центра «ЖКХ Контроль».



Внимание будет акцентировано на таких моментах, как: подготовка и заключение договора управления многоэтажками между управляющей организацией и собственниками. Также будет дан обзор последних нововведений жилищного законодательства. Сегодня завершается прием вопросов, которые будут обсуждены в рамках образовательного семинара «Договор управления многоквартирным домом: актуальная редакция». Он состоится завтра в режиме онлайн на базе национального центра «ЖКХ Контроль».Внимание будет акцентировано на таких моментах, как: подготовка и заключение договора управления многоэтажками между управляющей организацией и собственниками. Также будет дан обзор последних нововведений жилищного законодательства.



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