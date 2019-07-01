В Калмыкии зафиксировано два случая заболевания серозным менингитом среди детей. Как говорят врачи, идентифицировать его трудно, он проявляется как обычная простуда. А подхватить его можно, например, купаясь в водоемах или употребляя в пищу овощи и фрукты без термической обработки. Инкубационный период длится от 1 до 10 дней.



Также увеличилось число пациентов с диагнозом: энтеровирус. Только за июнь обратились более пятисот человек, все они школьники или воспитанники детских садов. 91 случай подтвержден лабораторно. Состояние пациентов не вызывает опасений у медиков. В Калмыкии зафиксировано два случая заболевания серозным менингитом среди детей. Как говорят врачи, идентифицировать его трудно, он проявляется как обычная простуда. А подхватить его можно, например, купаясь в водоемах или употребляя в пищу овощи и фрукты без термической обработки. Инкубационный период длится от 1 до 10 дней.Также увеличилось число пациентов с диагнозом: энтеровирус. Только за июнь обратились более пятисот человек, все они школьники или воспитанники детских садов. 91 случай подтвержден лабораторно. Состояние пациентов не вызывает опасений у медиков.



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