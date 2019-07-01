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Сегодня, 17:47

Дети из Калмыкии пройдут курс реабилитации в Дагестане


Дети из Калмыкии приняли участие в открытии летнего сезона спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» в Дагестане. Пройти летний курс реабилитации детям с ограниченными физическими возможностями здоровья позволили грант минтруда горной республики.

Здесь отдыхают ребята с ДЦП, с синдромом аутизма и другие. На выделенные средства в этом году были созданы условия для возможности проведения «иппотерапии» - лечебной верховой езды, арт-терапии, упражнений сенсорной интеграции и анималотерапии.
Также были приобретены специальные тренажёры, «Массажные маты» и «Иппотренажер» для детей, которые по состоянию здоровья не могут использовать иппотерапию.

Грант Минтруда так же дает возможность бесплатного проживания и питания на весь период прохождения реабилитации не только особенным детям, но и их родителям. Проживание и питание на весь период прохождения реабилитации не только особенным детям, но и их родителям – бесплатное. Курс продлится 10 дней.

Как заверил заместитель профильного министра Дагестана, ведомство в рамках социально-инновационного проекта, и дальше будет поддерживать некоммерческие организации, которые активно работают в сфере реабилитации детей с подобными заболеваниями.



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