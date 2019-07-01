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В Калмыкии – разгар скакового сезона





В Калмыкии – разгар скакового сезона. Каждые выходные любители верховой езды собираются на ипподроме, чтобы вновь оценить азарт, скорость и красоту скачек. В этот раз разыграны 5 призов. За победу в борьбу вступили жокеи и их четвероногие друзья из степной республики, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии.



В разгар скакового сезона для любителей чистокровных верховых лошадей на Элистинском ипподроме разыграли сразу несколько призов. Это и приз реки Кубани- для двухлетних кобыл, Гранита- второго для лошадей трех лет и старше чистокровной породы , Аналогичной и Большой приз. В пяти скачках на дистанциях 1200 и 1500 метров за традиционные призы боролись представители Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, лучших тренотделений Республики Калмыкия.



1 забег на приз реки Кубань для кобыл чистокровной верховой породы. Дистанция 1200 метров. Первой пришла рыжая Уфейса под управлением Натальи Нимгировой за счет мощного спурта за 200 метров до финиша, оставив позади опытного мастера Вячеслава Даниленко и его питомицу Гезу. Досадное падение не позволило вырвать победу.



В розыгрыше так называемого «Большого» приза для полукровных двухлеток удача улыбнулась гнедой Кампи и жокею – ветерану ипподрома Мингияну Телееву. И в этот раз падение решило судьбу первого места. Его упустили Нимгир Темянников и Глафира.



А это Джанет – участница многих соревнований. Она фаворитка в розыгрыше приза «Гранита Второго», названного в честь легендарного скакуна, рожденного на кубанской земле. Это для лошадей постарше. Джанет была вне досягаемости, говорит жокей Бамбуш Дорджиев. Гнедой Факт Флейм отстал почти на три секунды.



Взаимопонимание и безграничная вера жокея в своего скакуна не менее важны, чем сила и выносливость лошади, говорят специалисты. Кроме того, многое зависит от условий конкретного ипподрома и индивидуальных особенностей животного.



Четвертый забег – на приз Аналогичной. Так звали еще одну знаменитую кобылу, звезду международных соревнований в 50-х годах. Награда носит ее имя еще с 72 года. В этой дисциплине с дистанцией 1600 метров всё решилось на последних метрах. Ясин Файков на гнедой Шанталь буквально вырвал победу у Кэтти Стар.



В завершающем испытании надежды оправдал гнедой Камерун и его наездник Давид Санджиев. Они стали обладателями приза ростовского «Конезавода имени Первой конной армии». Кстати, весь пьедестал почета заняли представители Калмыкии. Следующий скаковой день на Элистинском ипподроме состоится 14 июля. В Калмыкии – разгар скакового сезона. Каждые выходные любители верховой езды собираются на ипподроме, чтобы вновь оценить азарт, скорость и красоту скачек. В этот раз разыграны 5 призов. За победу в борьбу вступили жокеи и их четвероногие друзья из степной республики, Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии.В разгар скакового сезона для любителей чистокровных верховых лошадей на Элистинском ипподроме разыграли сразу несколько призов. Это и приз реки Кубани- для двухлетних кобыл, Гранита- второго для лошадей трех лет и старше чистокровной породы , Аналогичной и Большой приз. В пяти скачках на дистанциях 1200 и 1500 метров за традиционные призы боролись представители Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, лучших тренотделений Республики Калмыкия.1 забег на приз реки Кубань для кобыл чистокровной верховой породы. Дистанция 1200 метров. Первой пришла рыжая Уфейса под управлением Натальи Нимгировой за счет мощного спурта за 200 метров до финиша, оставив позади опытного мастера Вячеслава Даниленко и его питомицу Гезу. Досадное падение не позволило вырвать победу.В розыгрыше так называемого «Большого» приза для полукровных двухлеток удача улыбнулась гнедой Кампи и жокею – ветерану ипподрома Мингияну Телееву. И в этот раз падение решило судьбу первого места. Его упустили Нимгир Темянников и Глафира.А это Джанет – участница многих соревнований. Она фаворитка в розыгрыше приза «Гранита Второго», названного в честь легендарного скакуна, рожденного на кубанской земле. Это для лошадей постарше. Джанет была вне досягаемости, говорит жокей Бамбуш Дорджиев. Гнедой Факт Флейм отстал почти на три секунды.Взаимопонимание и безграничная вера жокея в своего скакуна не менее важны, чем сила и выносливость лошади, говорят специалисты. Кроме того, многое зависит от условий конкретного ипподрома и индивидуальных особенностей животного.Четвертый забег – на приз Аналогичной. Так звали еще одну знаменитую кобылу, звезду международных соревнований в 50-х годах. Награда носит ее имя еще с 72 года. В этой дисциплине с дистанцией 1600 метров всё решилось на последних метрах. Ясин Файков на гнедой Шанталь буквально вырвал победу у Кэтти Стар.В завершающем испытании надежды оправдал гнедой Камерун и его наездник Давид Санджиев. Они стали обладателями приза ростовского «Конезавода имени Первой конной армии». Кстати, весь пьедестал почета заняли представители Калмыкии. Следующий скаковой день на Элистинском ипподроме состоится 14 июля.



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