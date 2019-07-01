Сегодня завершается священный для буддистов месяц Ур Сар. Это особый период, когда принято соблюдать пост и принимать благочестивые обеты.



По традиции, Ур Сар отмечается в четвертый месяц лунного календаря. Он празднуется в то время, когда животные принесли приплод, и на столе каждой калмыцкой семьи было много молочных продуктов. А еще, по словам тех, кто чтит родную культуру и передает всю ее красоту следующим поколениям, если провести весь белый месяц с хорошим настроением и ни с кем не ругаться, это станет залогом благополучия в течение всего года. Сегодня завершается священный для буддистов месяц Ур Сар. Это особый период, когда принято соблюдать пост и принимать благочестивые обеты.По традиции, Ур Сар отмечается в четвертый месяц лунного календаря. Он празднуется в то время, когда животные принесли приплод, и на столе каждой калмыцкой семьи было много молочных продуктов. А еще, по словам тех, кто чтит родную культуру и передает всю ее красоту следующим поколениям, если провести весь белый месяц с хорошим настроением и ни с кем не ругаться, это станет залогом благополучия в течение всего года.



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