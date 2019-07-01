В дошкольных заведениях города проводится текущий плановый ремонт. На сегодня 12 учреждений уже приведены в порядок. Еще в стольких же работы ведутся. На это время воспитанники определены в соседние детские сады.



Средства на ремонт выделены из бюджета администрации Элисты. До середины августа во всех 33-х дошкольных образовательных заведениях степной столицы будет произведен ремонт, об этом сообщили сегодня в профильном управлении. В дошкольных заведениях города проводится текущий плановый ремонт. На сегодня 12 учреждений уже приведены в порядок. Еще в стольких же работы ведутся. На это время воспитанники определены в соседние детские сады.Средства на ремонт выделены из бюджета администрации Элисты. До середины августа во всех 33-х дошкольных образовательных заведениях степной столицы будет произведен ремонт, об этом сообщили сегодня в профильном управлении.



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