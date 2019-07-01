Как готовятся в регионе к юбилею автономии?

Ровно год остается до знаменательного события 100-летия

автономии Калмыкии. О том, как готовится регион к этой дате, говорили на заседании оргкомитета. Глава калмыцкого правительства Юрий Зайцев отметил, что оно установочное. Во-первых, есть кадровые изменения в составе, также план мероприятий необходимо актуализировать.



В стенах этого дома-музея в поселке Чилгир Яшкульского района в июле 1920 года на первом общекалмыцком съезде Советов была подписана декларация об автономии народа. В эти дни здание с вековой историей простаивает. О ремонтно-реставрационных работах объекта культурного наследия федерального значения говорили и на заседании оргкомитета.



«Юбилейная дата все ближе, вопросы решать нужно быстрее». Об этом в ходе заседания говорил председатель регионального правительства Юрий Зайцев. В планах проведение 97 мероприятий. Часть из них состоятся на федеральном и межрегиональном уровнях. Готовится ряд выставочных проектов, концертные программы, издание альманахов и съемка документального фильма о Калмыкии. На эти цели направлено 59 миллионов рублей.



К вековому юбилею Калмыкии готовятся и ученые. К 2020 году состоится издание «Свода калмыцкого фольклора» и «Истории Калмыкии» в трех томах. Будут организованы научные экспедиции для записи воспоминаний людей, которые участвовали в становлении республики и ее послевоенном восстановлении.



Всего за два года в Калмыкии в рамках празднования векового юбилея будут построены и реконструированы 27 объектов.



До конца следующего года завершится строительство городской детской поликлиники. На эти цели направлено более полумиллиарда рублей. Приобретение и поставка медоборудования запланирована на 2020 год. Реконструированы будут и два блока республиканской больницы с пристройкой консультативно-диагностического отделения. Объем средств составит почти 988 миллионов рублей. Инфраструктурные преобразования коснуться и дорожной отрасли.



В ходе заседания оргкомитета обсудили и создание единой юбилейной символики. В финальную часть конкурса эскизов вошли работы художников Олега Чудутова и Сергея Бадендаева. Как стало известно, на этой неделе проекты будут доработаны, после чего члены оргкомитета выберут один из них. Ровно год остается до знаменательного события 100-летияавтономии Калмыкии. О том, как готовится регион к этой дате, говорили на заседании оргкомитета. Глава калмыцкого правительства Юрий Зайцев отметил, что оно установочное. Во-первых, есть кадровые изменения в составе, также план мероприятий необходимо актуализировать.В стенах этого дома-музея в поселке Чилгир Яшкульского района в июле 1920 года на первом общекалмыцком съезде Советов была подписана декларация об автономии народа. В эти дни здание с вековой историей простаивает. О ремонтно-реставрационных работах объекта культурного наследия федерального значения говорили и на заседании оргкомитета.«Юбилейная дата все ближе, вопросы решать нужно быстрее». Об этом в ходе заседания говорил председатель регионального правительства Юрий Зайцев. В планах проведение 97 мероприятий. Часть из них состоятся на федеральном и межрегиональном уровнях. Готовится ряд выставочных проектов, концертные программы, издание альманахов и съемка документального фильма о Калмыкии. На эти цели направлено 59 миллионов рублей.К вековому юбилею Калмыкии готовятся и ученые. К 2020 году состоится издание «Свода калмыцкого фольклора» и «Истории Калмыкии» в трех томах. Будут организованы научные экспедиции для записи воспоминаний людей, которые участвовали в становлении республики и ее послевоенном восстановлении.Всего за два года в Калмыкии в рамках празднования векового юбилея будут построены и реконструированы 27 объектов.До конца следующего года завершится строительство городской детской поликлиники. На эти цели направлено более полумиллиарда рублей. Приобретение и поставка медоборудования запланирована на 2020 год. Реконструированы будут и два блока республиканской больницы с пристройкой консультативно-диагностического отделения. Объем средств составит почти 988 миллионов рублей. Инфраструктурные преобразования коснуться и дорожной отрасли.В ходе заседания оргкомитета обсудили и создание единой юбилейной символики. В финальную часть конкурса эскизов вошли работы художников Олега Чудутова и Сергея Бадендаева. Как стало известно, на этой неделе проекты будут доработаны, после чего члены оргкомитета выберут один из них.



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