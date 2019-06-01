Онкохирурги Калмыкии провели сложную операцию на печени пациента

Онкохирурги Калмыкии провели операцию на правой доли печени пациента. По словам врачей, мужчина поступил с жалобами на сильные боли в животе, после обследования обнаружили опухоль размером до 7 сантиметров в диаметре. Ранее таких больных направляли в другие регионы для удаления.



Постоперационный период прошел без осложнений. Это не первый успех медиков. Более 10 лет они оперируют левую долю печени, которая физиологически больше размером, и технически работать с ней намного легче. Онкохирурги Калмыкии провели операцию на правой доли печени пациента. По словам врачей, мужчина поступил с жалобами на сильные боли в животе, после обследования обнаружили опухоль размером до 7 сантиметров в диаметре. Ранее таких больных направляли в другие регионы для удаления.Постоперационный период прошел без осложнений. Это не первый успех медиков. Более 10 лет они оперируют левую долю печени, которая физиологически больше размером, и технически работать с ней намного легче.



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