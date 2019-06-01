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Вчера, 15:34

К концу года будет возведена кровля в здании храма


Уже к концу текущего года будет возведена кровля в здании храма в честь Кирилла и Мефодия в 7 микрорайоне. Сегодня там архиепископ Юстиниан провел рабочее совещание с руководителями строительных организаций.

Как доложил начальник отдела капитального строительства епархии Сергей Шолохов, объем кирпичной кладки за минувший месяц составил около 40 кубометров: возведены стены будущей колокольни и одной из малых башен, построено шесть железобетонных арок и два свода.

Архиепископ Юстиниан поблагодарил строителей и выразил надежду, что они сохранят рабочий настрой, и к концу года намеченный фронт работ будет выполнен.



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