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Вчера, 15:29

В Элисте состоялась акции «Я сдал ЕГЭ»


В Элисте состоялась акции «Я сдал ЕГЭ». В ней приняли участие выпускники школ, набравшие по одному из предметов сто баллов. Всего их по республике 21 человек.

Профильное ведомство и национальная библиотека им. Амур-Санана предоставили возможность отличникам учебы поделиться секретами успеха с теми, кому в будущем предстоит нелегкое испытание – сдача единого государственного экзамена. «Стобальники» оставляли записки на специальной «Доске пожеланий».

Выпускники принесли с собой учебные пособия по ЕГЭ и передали в фонд библиотеки. Поскольку подобная акция проводится впервые, организаторы намерены сделать ее традиционной.



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