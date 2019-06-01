В Элисте состоялась акции «Я сдал ЕГЭ». В ней приняли участие выпускники школ, набравшие по одному из предметов сто баллов. Всего их по республике 21 человек.



Профильное ведомство и национальная библиотека им. Амур-Санана предоставили возможность отличникам учебы поделиться секретами успеха с теми, кому в будущем предстоит нелегкое испытание – сдача единого государственного экзамена. «Стобальники» оставляли записки на специальной «Доске пожеланий».



Выпускники принесли с собой учебные пособия по ЕГЭ и передали в фонд библиотеки. Поскольку подобная акция проводится впервые, организаторы намерены сделать ее традиционной. В Элисте состоялась акции «Я сдал ЕГЭ». В ней приняли участие выпускники школ, набравшие по одному из предметов сто баллов. Всего их по республике 21 человек.Профильное ведомство и национальная библиотека им. Амур-Санана предоставили возможность отличникам учебы поделиться секретами успеха с теми, кому в будущем предстоит нелегкое испытание – сдача единого государственного экзамена. «Стобальники» оставляли записки на специальной «Доске пожеланий».Выпускники принесли с собой учебные пособия по ЕГЭ и передали в фонд библиотеки. Поскольку подобная акция проводится впервые, организаторы намерены сделать ее традиционной.



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