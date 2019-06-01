В Калмыкии с 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-ой группы. Их получат 1262 семьи. Размер выплаты повысится почти в два раза – с 5500 до 10000 рублей.



Региональное отделение Пенсионного Фонда напоминает, что ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю. В Калмыкии с 1 июля увеличатся ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства 1-ой группы. Их получат 1262 семьи. Размер выплаты повысится почти в два раза – с 5500 до 10000 рублей.Региональное отделение Пенсионного Фонда напоминает, что ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю, усыновителю, опекуну или попечителю.



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