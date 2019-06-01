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Вчера, 15:30

С 1 июля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги


С 1 июля согласно плановой индексации повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Напомню, в первый раз в этом году они выросли по всей стране с 1 января на 1,7 % . И это было связано с повышением ставки НДС с 18 до 20 %.

Как сообщила в интервью журналистам руководитель республиканской тарифной службы Светлана Доногруппова, по каждым видам ЖКУ уже утверждены предельные индексы, которые не могут быть превышены. Контроль за применением тарифов в рамках своих полномочий будет осуществлять федеральная антимонопольная служба.

Как и прежде будет действовать меры социальной поддержки. Правительством республики предусмотрены средства на эти цели.



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