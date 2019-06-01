Всадники из Калмыкии продолжают свой путь к горе Богдо. К следующей субботе участники конного похода, стартовавшего 8 июня, планируют доехать верхом до поселка Цаган-Аман, где пройдет фестиваль «Дайчин Тенгри». А затем более сотни из них продолжат путь в Астраханскую область.



Сейчас они находятся в поселке Эвдык Кетченеровского района. Здесь назначен сбор для желающих присоединиться к походу. По данным организаторов, за это время всадники преодолели почти 400 километров. Всадники из Калмыкии продолжают свой путь к горе Богдо. К следующей субботе участники конного похода, стартовавшего 8 июня, планируют доехать верхом до поселка Цаган-Аман, где пройдет фестиваль «Дайчин Тенгри». А затем более сотни из них продолжат путь в Астраханскую область.Сейчас они находятся в поселке Эвдык Кетченеровского района. Здесь назначен сбор для желающих присоединиться к походу. По данным организаторов, за это время всадники преодолели почти 400 километров.



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