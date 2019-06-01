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Вчера, 15:08

День молодежи отметили спортом


Сегодня Элиста присоединилась к празднованию Всероссийского Дня молодежи. В эти минуты на стадионе «Восточный» проходит фестиваль «Быстрее! Выше! Сильнее!». Ребята соревнуются в 6 дисциплинах: волейбол, армрестлинг, национальная стрельба из лука, перетягивание каната, стритбол. Наибольшее число команд собрал мини-футбол.

Среди участников - победители городских, республиканских и всероссийских соревнований. Всего же программа сегодняшнего дня включает 4 праздничные площадки.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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