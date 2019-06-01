Кетченеровская районная больница победила во Всероссийском конкурсе

Кетченеровская районная больница победила в конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения России», который проводит Научно-исследовательский институт социальной статистики. Учреждение наградили дипломом, медалью и сертификатом.



Почетной грамотой за вклад в оздоровление населения награжден главный врач райбольницы Очир Бадма-Горяев, кстати, лауреат премии ГТРК «Калмыкия» «Лица года-2018». Кетченеровская районная больница победила в конкурсе «Лучшие учреждения здравоохранения России», который проводит Научно-исследовательский институт социальной статистики. Учреждение наградили дипломом, медалью и сертификатом.Почетной грамотой за вклад в оздоровление населения награжден главный врач райбольницы Очир Бадма-Горяев, кстати, лауреат премии ГТРК «Калмыкия» «Лица года-2018».



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