В республиканской больнице доступно лечение на плазмаферезе

Уже в понедельник в ресбольнице начнут проводить процедуры с помощью нового оборудования. Это единственный аппарат для очищения крови в регионах Юга России. Он выдан по договору аренды на безвозмездной основе, а все расходные материалы будут оплачиваться в рамках полиса ОМС. Апробацию аппарат уже прошел. В чем его преимущества?



16 литров крови и 6 литров плазмы за одну процедуру. На сегодняшний день это единственный подобный аппарат в больнице. Он позволяет сократить и длительность лечения – от полутора месяцев до одной недели. В отличие от этого, который был приобретен еще в 80-е годы.



Оборудование уже прошло апробацию и спасло жизнь нескольким пациентам. Они поступили с хроническим сепсисом и с тяжелым токсическим гепатитом, билирубин был превышен в 25 раз. А всего после двух процедур больным стало гораздо легче.



Теперь такие заболевания, как рассеянный склероз, системная красная волчанка, острая печеночная недостаточность, фульминантный гепатит можно лечить на этом плазмаферезе. Он с максимальной точностью и аккуратностью проводит все процедуры. Помогает и в случаях пересадки органов и переливания донорской плазмы. Еще одна особенность - им могут воспользоваться как в других отделениях больницы, так и в районах.



Лечение доступно не только для жителей Калмыкии, но и других регионов. Поскольку это единственный аппарат для очищения крови в Южном и Северокавказком федеральном округе. Причем лечение будет бесплатным по полису ОМС. Уже в понедельник в ресбольнице начнут проводить процедуры с помощью нового оборудования. Это единственный аппарат для очищения крови в регионах Юга России. Он выдан по договору аренды на безвозмездной основе, а все расходные материалы будут оплачиваться в рамках полиса ОМС. Апробацию аппарат уже прошел. В чем его преимущества?16 литров крови и 6 литров плазмы за одну процедуру. На сегодняшний день это единственный подобный аппарат в больнице. Он позволяет сократить и длительность лечения – от полутора месяцев до одной недели. В отличие от этого, который был приобретен еще в 80-е годы.Оборудование уже прошло апробацию и спасло жизнь нескольким пациентам. Они поступили с хроническим сепсисом и с тяжелым токсическим гепатитом, билирубин был превышен в 25 раз. А всего после двух процедур больным стало гораздо легче.Теперь такие заболевания, как рассеянный склероз, системная красная волчанка, острая печеночная недостаточность, фульминантный гепатит можно лечить на этом плазмаферезе. Он с максимальной точностью и аккуратностью проводит все процедуры. Помогает и в случаях пересадки органов и переливания донорской плазмы. Еще одна особенность - им могут воспользоваться как в других отделениях больницы, так и в районах.Лечение доступно не только для жителей Калмыкии, но и других регионов. Поскольку это единственный аппарат для очищения крови в Южном и Северокавказком федеральном округе. Причем лечение будет бесплатным по полису ОМС.



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