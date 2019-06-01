Сегодня «Сайгачонок» вновь распахнул двери для детей. Напомним, ранее лагерь по предписанию Управления Роспотребнадзора был временно закрыт из-за того, что на территории наблюдалась активность клещей. Мероприятия, связанные с противоклещевой обработкой были начаты безотлагательно и завершены к намеченному сроку.



Как сообщают в министерстве образования, судом дано положительное заключение. Всего в Калмыкии провести часть каникул с пользой смогут более 13 тысяч ребят. Некоторые уже смогли отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Накануне они завершили свою работу. Но впереди еще 2 месяца лета. Сегодня «Сайгачонок» вновь распахнул двери для детей. Напомним, ранее лагерь по предписанию Управления Роспотребнадзора был временно закрыт из-за того, что на территории наблюдалась активность клещей. Мероприятия, связанные с противоклещевой обработкой были начаты безотлагательно и завершены к намеченному сроку.Как сообщают в министерстве образования, судом дано положительное заключение. Всего в Калмыкии провести часть каникул с пользой смогут более 13 тысяч ребят. Некоторые уже смогли отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Накануне они завершили свою работу. Но впереди еще 2 месяца лета.



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