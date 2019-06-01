Активисты ОНФ выявили нарушения в Яшалтинском районе

Многочисленные нарушения в Яшалтинском районе выявили активисты ОНФ. Речь идет о реконструкции дворов и площадки с искусственным покрытии. По словам общественников, эти объекты были благоустроенны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-18 годах.



В ходе проверок были выявлены нарушения и дефекты, а спортплощадке покрытие полностью разрушено. ОНФ направили обращение в администрацию села Яшалта с просьбой обязать подрядную организацию в кратчайшие сроки устранить нарушения.



Стоит отметить, что благоустройство этого объекта обошлось государству в 7,5 миллиона рублей. Многочисленные нарушения в Яшалтинском районе выявили активисты ОНФ. Речь идет о реконструкции дворов и площадки с искусственным покрытии. По словам общественников, эти объекты были благоустроенны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-18 годах.В ходе проверок были выявлены нарушения и дефекты, а спортплощадке покрытие полностью разрушено. ОНФ направили обращение в администрацию села Яшалта с просьбой обязать подрядную организацию в кратчайшие сроки устранить нарушения.Стоит отметить, что благоустройство этого объекта обошлось государству в 7,5 миллиона рублей.



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