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Вчера, 15:00

Активисты ОНФ выявили нарушения в Яшалтинском районе


Многочисленные нарушения в Яшалтинском районе выявили активисты ОНФ. Речь идет о реконструкции дворов и площадки с искусственным покрытии. По словам общественников, эти объекты были благоустроенны в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-18 годах.

В ходе проверок были выявлены нарушения и дефекты, а спортплощадке покрытие полностью разрушено. ОНФ направили обращение в администрацию села Яшалта с просьбой обязать подрядную организацию в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Стоит отметить, что благоустройство этого объекта обошлось государству в 7,5 миллиона рублей.



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