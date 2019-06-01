В Ики-Буруле будет завершено благоустройство малого парка

В Ики-Буруле полным ходом идут работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет завершено благоустройство малого парка. Уже частично выложены новые тротуарные дорожки, предпочтение, к слову, отдали цветной плитке.



Подрядчик приступил к монтажу стилизованной беседки и подготовке площадки под роллердром. Следующий этап – обустройство системы освещения, для удобства местных жителей дополнительно установят скамьи и урны.



Стоимость заключительного этапа, как сообщает министерство ЖКХ и энергетики региона, шесть миллионов рублей. В Ики-Буруле полным ходом идут работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет завершено благоустройство малого парка. Уже частично выложены новые тротуарные дорожки, предпочтение, к слову, отдали цветной плитке.Подрядчик приступил к монтажу стилизованной беседки и подготовке площадки под роллердром. Следующий этап – обустройство системы освещения, для удобства местных жителей дополнительно установят скамьи и урны.Стоимость заключительного этапа, как сообщает министерство ЖКХ и энергетики региона, шесть миллионов рублей.



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