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Вчера, 14:58

В Ики-Буруле будет завершено благоустройство малого парка


В Ики-Буруле полным ходом идут работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году будет завершено благоустройство малого парка. Уже частично выложены новые тротуарные дорожки, предпочтение, к слову, отдали цветной плитке.

Подрядчик приступил к монтажу стилизованной беседки и подготовке площадки под роллердром. Следующий этап – обустройство системы освещения, для удобства местных жителей дополнительно установят скамьи и урны.

Стоимость заключительного этапа, как сообщает министерство ЖКХ и энергетики региона, шесть миллионов рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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