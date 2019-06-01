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Вчера, 16:08

Застройщиков обязали использовать эскроу-счета


С 1 июля вступают в силу изменения в федеральном законе об участии в долевом строительстве. Согласно новым поправкам, компании-застройщики обязаны при расчетах с клиентами использовать эскроу-счета. Теперь строительство жилых объектов переходит на новую систему проектного финансирования. Это значит, что деньги будущих собственников жилья застройщик не сможет использовать до момента сдачи дома: они будут храниться в банке, который выступает гарантом сделки.

По данным регионального министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, на сегодняшний день в Калмыкии только две компании уже работают по новым правилам. Еще пять застройщиков смогут достроить свои объекты по старым нормативам, так как готовность их объектов составляет 30 процентов, это не противоречит законодательству.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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