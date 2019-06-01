Завтра Элиста присоединится к празднованию Дня молодежи. Программа включает в себя 4 площадки. Это и спортивные соревнования на стадионе Восточный, и такие фестивали, как: «Калейдоскоп Калмыкии», фестиваль воздушных змеев «Раскрасим небо красками», фестиваль танцев «Step Up» на территории парка Дружба и дворца детского творчества.



Также состоится благотворительная лотерея, по итогам которой среди участников будут разыграны ценные призы. А в 18.30 на площади Победы начнется концерт. Завершится День молодежи салютом. Завтра Элиста присоединится к празднованию Дня молодежи. Программа включает в себя 4 площадки. Это и спортивные соревнования на стадионе Восточный, и такие фестивали, как: «Калейдоскоп Калмыкии», фестиваль воздушных змеев «Раскрасим небо красками», фестиваль танцев «Step Up» на территории парка Дружба и дворца детского творчества.Также состоится благотворительная лотерея, по итогам которой среди участников будут разыграны ценные призы. А в 18.30 на площади Победы начнется концерт. Завершится День молодежи салютом.



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