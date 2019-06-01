Калмыкия представлена на уникальной выставке «Россия в миниатюре», которая открылась на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. В экспозиции 80 самых известных достопримечательностей страны, от Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке. В их числе и хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни.



Маленькие копии объектов собраны в одном месте под открытым небом. Они создавались согласно указу Президента по развитию внутреннего и въездного туризма. Посетители увидят всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных сокровищ России. Калмыкия представлена на уникальной выставке «Россия в миниатюре», которая открылась на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. В экспозиции 80 самых известных достопримечательностей страны, от Кремля до моста на острове Русский во Владивостоке. В их числе и хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни.Маленькие копии объектов собраны в одном месте под открытым небом. Они создавались согласно указу Президента по развитию внутреннего и въездного туризма. Посетители увидят всю красоту дворцов, церквей, замков, памятников и других архитектурных сокровищ России.



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