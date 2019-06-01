Сегодня в республике завершают работу лагеря дневного пребывания. Всего в Калмыкии были открыты 110 объектов. В них отдохнули за одну смену более 6-ти с половиной тысячи детей. Свыше 300 из них посещали лагеря в Городовиковском районе. Они были созданы на базе 7 школ. Условия отвечали всем требованиям.



Средства, направленные из районной муниципальной казны, были направлены на мероприятия по пожарной безопасности, оборудованию пищеблоков, медицинских кабинетов, реализацию проекта по обустройству санузлов. Важная часть - это культурно- массовые и образовательные мероприятия. Сегодня в республике завершают работу лагеря дневного пребывания. Всего в Калмыкии были открыты 110 объектов. В них отдохнули за одну смену более 6-ти с половиной тысячи детей. Свыше 300 из них посещали лагеря в Городовиковском районе. Они были созданы на базе 7 школ. Условия отвечали всем требованиям.Средства, направленные из районной муниципальной казны, были направлены на мероприятия по пожарной безопасности, оборудованию пищеблоков, медицинских кабинетов, реализацию проекта по обустройству санузлов. Важная часть - это культурно- массовые и образовательные мероприятия.



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