Первый взрослый рассвет встретили сегодня ночью выпускники Калмыкии. 1651 человек этот день начал в новом статусе – абитуриента. Сейчас у них напряженная пора поступления. Большинство из них свой выбор уже сделали. Как прошло прощание со школой и детством?



Данара Додаева – одна из тех, кто успешно сдал единый государственный экзамен по всем предметам. А по русскому языку она набрала 96 из ста возможных.



Неплохие шансы поступить в высшие учебные заведения страны и у Джеммы Боктавой. Среди высших учебных заведений девушка рассматривает и КалмГУ.



Всего же в этом году в 21 школе 27 выпускников, среди них один медалист. Поздравить их с окончанием средней школы и вручить аттестаты зрелости приехал председатель правительства республики Юрий Зайцев.



Всего 1652 одиннадцатиклассника покинули школы Калмыкии. Все они с достоинством прошли свое первое настоящее испытание в виде государственной итоговой аттестации. По словам профильного министра Николая Манцаева, в этом году увеличилось количество стобальников. Один из обязательных и самых массовых экзаменов - русский язык на 100 баллов сдали 12 выпускников.



Кроме того, Калмыкия подтвердила свои знания на итоговой аттестации. 147 человек стали медалистами. Это победители олимпиад, научно – практических конференций и творческих конкурсов.



67 юношей и девушек в этом году закончили Элистинский лицей. Кстати, это учебное заведение заняло 34 позицию из нескольких сотен тысяч, подтвердив свой статус. Он вошёл в ТОП-200 «Общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся». Здесь он лидирует сразу по нескольким позициям в сотне лучших среди школ филологического, биолого-географического, социально-гуманитарного, химико-биологического профилей. Отмечен он и в рейтинге образовательных заведений Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России: Элистинский лицей на 2 месте. Первый взрослый рассвет встретили сегодня ночью выпускники Калмыкии. 1651 человек этот день начал в новом статусе – абитуриента. Сейчас у них напряженная пора поступления. Большинство из них свой выбор уже сделали. Как прошло прощание со школой и детством?Данара Додаева – одна из тех, кто успешно сдал единый государственный экзамен по всем предметам. А по русскому языку она набрала 96 из ста возможных.Неплохие шансы поступить в высшие учебные заведения страны и у Джеммы Боктавой. Среди высших учебных заведений девушка рассматривает и КалмГУ.Всего же в этом году в 21 школе 27 выпускников, среди них один медалист. Поздравить их с окончанием средней школы и вручить аттестаты зрелости приехал председатель правительства республики Юрий Зайцев.Всего 1652 одиннадцатиклассника покинули школы Калмыкии. Все они с достоинством прошли свое первое настоящее испытание в виде государственной итоговой аттестации. По словам профильного министра Николая Манцаева, в этом году увеличилось количество стобальников. Один из обязательных и самых массовых экзаменов - русский язык на 100 баллов сдали 12 выпускников.Кроме того, Калмыкия подтвердила свои знания на итоговой аттестации. 147 человек стали медалистами. Это победители олимпиад, научно – практических конференций и творческих конкурсов.67 юношей и девушек в этом году закончили Элистинский лицей. Кстати, это учебное заведение заняло 34 позицию из нескольких сотен тысяч, подтвердив свой статус. Он вошёл в ТОП-200 «Общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся». Здесь он лидирует сразу по нескольким позициям в сотне лучших среди школ филологического, биолого-географического, социально-гуманитарного, химико-биологического профилей. Отмечен он и в рейтинге образовательных заведений Южного федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России: Элистинский лицей на 2 месте.



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