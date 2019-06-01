Продолжается сдача ЕГЭ по русскому языку в рамках резервного периода. Следить за процессом организаторам помогает система видеонаблюдения. Камеры установлены в каждой аудитории.



Напомним, пройти итоговую аттестацию в эти дни могут выпускники прошлых лет, а также те, кто получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов, либо те, кто пропустил экзамен по уважительной причине. Так, сегодня на базе 3-й элистинской школы испытания по русскому языку проходят 62 человека. Завтра - устный экзамен по иностранному языку. Продолжается сдача ЕГЭ по русскому языку в рамках резервного периода. Следить за процессом организаторам помогает система видеонаблюдения. Камеры установлены в каждой аудитории.Напомним, пройти итоговую аттестацию в эти дни могут выпускники прошлых лет, а также те, кто получил неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов, либо те, кто пропустил экзамен по уважительной причине. Так, сегодня на базе 3-й элистинской школы испытания по русскому языку проходят 62 человека. Завтра - устный экзамен по иностранному языку.



Смотреть полный выпуск новостей



