Россия – территория без наркотиков. Под таким названием сегодня в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет легкоатлетический кросс, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Принять участие в нем смогут все желающие.



Главная задача мероприятия – привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Предусмотрены три дистанции. 500 метров – для детей и подростков, для взрослых 1 и 3 километра. Россия – территория без наркотиков. Под таким названием сегодня в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет легкоатлетический кросс, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Принять участие в нем смогут все желающие.Главная задача мероприятия – привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Предусмотрены три дистанции. 500 метров – для детей и подростков, для взрослых 1 и 3 километра.



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