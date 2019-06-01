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Вчера, 12:45

Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией


Сегодня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В Калмыкии за два месяца в этой сфере выявлено 31 преступление. За первый квартал года по сравнению с прошлым увеличилось количество лиц, состоящих на учете. Их более трех с половиной тысяч человек.

Рядом с комфортными двухместными комнатами располагается изолятор для пациентов, проявляющих агрессию в случае анафилактического шока. Палаты республиканского наркологического диспансера с решетками на окнах почти никогда не бывают пустыми.

На первом этаже работает поликлиника и экспертный отдел. На втором - располагается стационар на 15 койко-мест. Помещение оснастили современной пожарной сигнализацией с автоматическим выводом информации в специальную службу. Так после капитального ремонта выглядит обновленное здание наркодиспансера по улице Ленина. Недавно здесь закупили спортивные тренажеры.

По мнению медиков, впервые люди начинают пробовать наркотики, находясь в алкогольном опьянении. Именно в этом состоянии человек не может полностью отвечать за свои действия. Среди больных с наркорасстройствами преобладает городское население. Возраст от 18 до 59 лет. А этот пациент признался, что имеет проблемы со спиртным. Рассказывает, что начал употреблять с друзьями, затем алкоголь стал смыслом жизни. Говорит, уже 17 дней не пьет.

В Калмыкии под диспансерным наблюдением состоит и более трехсот женщин, 9 из них – наркозависимые. Хотя, как утверждают специалисты управления наркоконтроля, их число фактически в десятки раз больше.

По словам инспекторов, за период проведения 2-х этапов оперативно- профилактической операции «Мак» было уничтожено более 146 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих растений. По факту хранения и перевозки наркотических средств возбуждено 20 уголовных дел.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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