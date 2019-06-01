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Вчера, 12:43

В Калмыкии реализуется мусорная реформа


Калмыкия вошла в число регионов, проекты развития отрасли, а именно – технической части «мусорной реформы», которых были отобраны Российским экологическим оператором для совместной реализации.

Напомним, в республике с момента старта программы введены в эксплуатацию сортировочный комплекс и 5 площадок временного накопления ТКО, строительство еще трех площадок запланировано на текущий год. В столице и районах установлено 250 контейнеров, приобретено 12 новых специализированных автомашин.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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