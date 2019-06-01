Желающих хотя бы временно покинуть пылающую жаром Калмыкию – не счесть. Как сообщает в региональном управлении МЧС, высокая температура воздуха сохраняется. По сведениям Гидрометеоцентра ожидается до +42 градусов. Как спасаются элистинцы от невыносимого зноя и стоит ли ждать прохладу?



Жительница Элисты Татьяна Гюнзикова в эти дни не выходит из дома без головного убора. «Это единственное спасение от безжалостно палящего солнца», - говорит женщина. Выйти в 40-градусную жару её заставили неотложные дела. Женщина предприняла все меры, чтобы избежать теплового удара.



Жители Калмыкии изнывают от аномальной жары, которая в эти дни накрыла всею территорию региона. И спасаются от неё всеми возможными средствами.



В эти июньские дни температура уже превысила 40-градусную отметку. Синоптики в ближайшие два дня прогнозируют на севере и востоке республики до 42 градусов. Для июня это крайнее редкое явление, - сообщают в Калмыцком Гидрометцентре. Обычно пик жары приходится на июль.



О надвигающемся зное предупреждает и главное управление МЧС. В связи с установившейся погодой велик риск природных пожаров. С начала лета уже зарегистрировано более 200 возгораний сухой растительности на общей площади более 230 гектаров. Наиболее неблагоприятная обстановка отмечается в Яшкульском, Юстинском и Городовиковском районах. Медики рекомендуют в эти дни соблюдать меры личной безопасности — избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, принимать больше жидкости. А ещё не жечь сухую траву, камыш, мусор и не разжигать костры.



Но столь желанная прохлада не заставит себя долго ждать. Уже на текущей неделе столбики термометров начнут постепенно ползти вниз. Желающих хотя бы временно покинуть пылающую жаром Калмыкию – не счесть. Как сообщает в региональном управлении МЧС, высокая температура воздуха сохраняется. По сведениям Гидрометеоцентра ожидается до +42 градусов. Как спасаются элистинцы от невыносимого зноя и стоит ли ждать прохладу?Жительница Элисты Татьяна Гюнзикова в эти дни не выходит из дома без головного убора. «Это единственное спасение от безжалостно палящего солнца», - говорит женщина. Выйти в 40-градусную жару её заставили неотложные дела. Женщина предприняла все меры, чтобы избежать теплового удара.Жители Калмыкии изнывают от аномальной жары, которая в эти дни накрыла всею территорию региона. И спасаются от неё всеми возможными средствами.В эти июньские дни температура уже превысила 40-градусную отметку. Синоптики в ближайшие два дня прогнозируют на севере и востоке республики до 42 градусов. Для июня это крайнее редкое явление, - сообщают в Калмыцком Гидрометцентре. Обычно пик жары приходится на июль.О надвигающемся зное предупреждает и главное управление МЧС. В связи с установившейся погодой велик риск природных пожаров. С начала лета уже зарегистрировано более 200 возгораний сухой растительности на общей площади более 230 гектаров. Наиболее неблагоприятная обстановка отмечается в Яшкульском, Юстинском и Городовиковском районах. Медики рекомендуют в эти дни соблюдать меры личной безопасности — избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, принимать больше жидкости. А ещё не жечь сухую траву, камыш, мусор и не разжигать костры.Но столь желанная прохлада не заставит себя долго ждать. Уже на текущей неделе столбики термометров начнут постепенно ползти вниз.



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