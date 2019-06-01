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Сегодня, 12:21

Открыт авиарейс в Крым


В разгаре курортный сезон. Уже сейчас в турагентствах – наплыв отпускников. В помощь любителям морского отдыха в Калмыкии открыт новый авиарейс, соединяющий Калмыкию с Крымским полуостровом.

Перелеты осуществляются по вторникам и пятницам в рамках реализации целевой программы внутренних воздушных перевозок. Как сообщили в профильном ведомстве, время в пути до Симферополя составляет около полутора часов. Уже сейчас этот маршрут пользуется большой популярностью.

Учитывая, что начался курортный сезон, с апреля возобновили перелеты в город Сочи. График рейсов: четверг и воскресенье.

Напомним, Элиста имеет воздушные связи также с Москвой и Санкт- Петербургом.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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