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Сегодня, 12:20

В Калмыкии началась подготовка образовательных учреждений к новому учебного году


Готовь сани летом. В Калмыкии началась подготовка образовательных учреждений к новому учебного году. Об этом шла речь на заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С начала купального сезона случаи гибели людей не отмечены. Однако, в прошлые годы имели место печальные факты. Докладывал на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС – заместитель начальника отдела Главного Управления МЧС по Калмыкии Сергей Цеденов. Причины происшествий - это купание в необорудованных местах, и в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения. В районах, до сих пор не обустроены пляжи на водоемах и не созданы поисково-спасательные отряды, расформированные еще в 90-е годы. Между тем, в текущем году планируется открыть 12 пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах республики. Руководителям муниципальных организаций были даны соответствующие рекомендации. Время для принятия мер еще есть.

Говоря о подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году, основное внимание было уделено проблеме безопасности. Кнопками тревожной сигнализации обеспечены все образовательные организации, а вот системой видеонаблюдения – лишь на 85%. Средства на эти мероприятия в бюджете предусмотрены.

Ситуация с конго-крымская геморрагической лихорадкой остается напряженной. По данным здравоохранительного ведомства, число укушенных клещами уже составило 590 человек, почти половина – дети. Лабораторно подтверждены 15случаев, из них 1 со смертельным исходом. В основном, это те, кто имел контакт с животными во время стригальной компании или в период приема молодняка. К сожалению, вакцинации против заболевания не существует. Важно, во время обратиться к врачу. А также - усилить просветительскую работу среди населения.

Еще был поднят вопрос об открытии лагеря «Сайгачонок». Там в первый же день его работы был зарегистрирован случаи укуса клещами. Глава администрации района заверил, что все необходимые мероприятия

Глава кабинета – министров Юрий Зайцев поручил провести по этому вопросу отдельное рабочее совещание.



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