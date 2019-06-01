В Калмыкии выпускники прощаются со школой

Сегодня в Калмыкии со школой прощаются более полутора тысяч одиннадцатиклассников. Вечером состоятся торжества. А сейчас ребята берегут каждую минут, готовясь к главному празднику.



До главного в жизни бала Оюны Кюнкриковой остались считанные часы. Наряд она продумала до мелочей, вплоть до макияжа. Фасон, ткань, длина, цвет, детали - самым трудным при подготовке к выпускному оказался выбор платья. Девушка признается, что не готова полностью: нужно еще продумать прическу.



Подготовка ребенка к выпускному вечеру, особенно девушки, дело хлопотное и недешевое. Родители потратили десятки тысяч рублей. «Однако, все эти расходы приятные», признается Наталья Батаева.



Все ребята нервничают. Иногда наступают друг другу на ноги. Но это только репетиция. Уже через несколько часов, как по мановению волшебной палочки на сцене Троицкой средней школы имени Георгия Жукова

в последнем прощальном вальсе закружатся 23 выпускника. Среди них –одна медалистка. Праздника ждут и классные руководители. Для Ларисы Бадмаевой – это третий выпуск. Для учреждения – 72-й.



Особое внимание на выпускном вечере будет уделено 145-ти медалистам. Напомним, каждый ВУЗ имеет право начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ за наличие индивидуальных достижений и особых успехов в обучении. Суммарно – не более 10-ти. Но в эти часы ребята думают о другом. Трогательные песни, веселые, яркие и запоминающиеся танцы - это тоже часть долгой подготовки к главному школьному балу.



Выпускные вечера состоятся в 126 образовательных заведениях республики. В обеспечении правопорядка будет задействовано более 300 сотрудников органов внутренних дел. Помогать им будут представители Росгвардии и добровольных народных дружин. На период проведения мероприятий за образовательными учреждениями закреплены сотрудники органов внутренних дел. Сегодня в Калмыкии со школой прощаются более полутора тысяч одиннадцатиклассников. Вечером состоятся торжества. А сейчас ребята берегут каждую минут, готовясь к главному празднику.До главного в жизни бала Оюны Кюнкриковой остались считанные часы. Наряд она продумала до мелочей, вплоть до макияжа. Фасон, ткань, длина, цвет, детали - самым трудным при подготовке к выпускному оказался выбор платья. Девушка признается, что не готова полностью: нужно еще продумать прическу.Подготовка ребенка к выпускному вечеру, особенно девушки, дело хлопотное и недешевое. Родители потратили десятки тысяч рублей. «Однако, все эти расходы приятные», признается Наталья Батаева.Все ребята нервничают. Иногда наступают друг другу на ноги. Но это только репетиция. Уже через несколько часов, как по мановению волшебной палочки на сцене Троицкой средней школы имени Георгия Жуковав последнем прощальном вальсе закружатся 23 выпускника. Среди них –одна медалистка. Праздника ждут и классные руководители. Для Ларисы Бадмаевой – это третий выпуск. Для учреждения – 72-й.Особое внимание на выпускном вечере будет уделено 145-ти медалистам. Напомним, каждый ВУЗ имеет право начислять абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ за наличие индивидуальных достижений и особых успехов в обучении. Суммарно – не более 10-ти. Но в эти часы ребята думают о другом. Трогательные песни, веселые, яркие и запоминающиеся танцы - это тоже часть долгой подготовки к главному школьному балу.Выпускные вечера состоятся в 126 образовательных заведениях республики. В обеспечении правопорядка будет задействовано более 300 сотрудников органов внутренних дел. Помогать им будут представители Росгвардии и добровольных народных дружин. На период проведения мероприятий за образовательными учреждениями закреплены сотрудники органов внутренних дел.



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