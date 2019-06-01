КалмГу реализовывает проект для абитуриентов «Успешный старт»

КалмГу продолжает реализацию проекта для абитуриентов «Успешный старт». Основная цель – поддержка талантливых детей. И он направлен на решение насущных и перспективных задач, связанных с обеспечением приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами в ближайшем будущем.



Учитывая, что сегодня немногим удается получить высокие баллы ЕГЭ по физике и литературе, региональный опорный ВУЗ оказывает материальную помощь детям, выбравшим физико-математический, инженерный и аграрный факультеты. Также для поддержки одаренных студентов предусмотрены премии, стипендии в трехкратном размере, а для абитуриентов, поступающих на договорной основе, разработана бонусная программа. КалмГу продолжает реализацию проекта для абитуриентов «Успешный старт». Основная цель – поддержка талантливых детей. И он направлен на решение насущных и перспективных задач, связанных с обеспечением приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами в ближайшем будущем.Учитывая, что сегодня немногим удается получить высокие баллы ЕГЭ по физике и литературе, региональный опорный ВУЗ оказывает материальную помощь детям, выбравшим физико-математический, инженерный и аграрный факультеты. Также для поддержки одаренных студентов предусмотрены премии, стипендии в трехкратном размере, а для абитуриентов, поступающих на договорной основе, разработана бонусная программа.



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