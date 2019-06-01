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Сегодня, 12:14

Борьба с саранчой продолжается


Борьба с саранчой продолжается в муниципалитетах республики. После того как насекомые встали на крыло эффективнее всего производить дезинсекцию при помощи малой авиации. Именно так поступают в Целинном районе. На сегодня там уже обработали более двадцати тысяч гектаров.

Мароккская саранча – один из наиболее вредоносных видов этих насекомых. При необходимости они могут преодолевать большие расстояния. А по подсчетам ученых одна особь съедает примерно 300 граммов зеленой массы. Оккупировав посевные угодья, вредители практически ничего после себя не оставляют. Вот как сейчас выглядит ячменное поле в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Целинного района.

Рядом пшеничное поле, колосья которого уже созрели, затвердели и готовы к жатве. Это спасло будущий урожай от саранчи. Начальник межрайонного отдела филиала Россельхозцентра Надежда Курдюкова рассказывает, что перелетные насекомые мигрировали на степные просторы целиннинцев несколько лет назад. С тех пор здесь ежегодно ведется борьба с ними.

В этом хозяйстве от нашествия вредителей пострадало около двухсот гектаров ячменя. В целом по району с начала сезона при помощи малой авиации было обработано свыше двадцати одной тысячи гектаров. Сейчас работы ведутся только в Хар-Булукском СМО.

В последующем средства фермеров, затраченные на приобретение ядохимикатов и услуги по обработке, будут возмещены из республиканского бюджета.

А пока перед сельхозтоваропроизводителями стоит очередная задача. Собрать урожай, который удалось спасти от вредителей.




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