Борьба с саранчой продолжается в муниципалитетах республики. После того как насекомые встали на крыло эффективнее всего производить дезинсекцию при помощи малой авиации. Именно так поступают в Целинном районе. На сегодня там уже обработали более двадцати тысяч гектаров.



Мароккская саранча – один из наиболее вредоносных видов этих насекомых. При необходимости они могут преодолевать большие расстояния. А по подсчетам ученых одна особь съедает примерно 300 граммов зеленой массы. Оккупировав посевные угодья, вредители практически ничего после себя не оставляют. Вот как сейчас выглядит ячменное поле в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Целинного района.



Рядом пшеничное поле, колосья которого уже созрели, затвердели и готовы к жатве. Это спасло будущий урожай от саранчи. Начальник межрайонного отдела филиала Россельхозцентра Надежда Курдюкова рассказывает, что перелетные насекомые мигрировали на степные просторы целиннинцев несколько лет назад. С тех пор здесь ежегодно ведется борьба с ними.



В этом хозяйстве от нашествия вредителей пострадало около двухсот гектаров ячменя. В целом по району с начала сезона при помощи малой авиации было обработано свыше двадцати одной тысячи гектаров. Сейчас работы ведутся только в Хар-Булукском СМО.



В последующем средства фермеров, затраченные на приобретение ядохимикатов и услуги по обработке, будут возмещены из республиканского бюджета.



А пока перед сельхозтоваропроизводителями стоит очередная задача. Собрать урожай, который удалось спасти от вредителей.

Борьба с саранчой продолжается в муниципалитетах республики. После того как насекомые встали на крыло эффективнее всего производить дезинсекцию при помощи малой авиации. Именно так поступают в Целинном районе. На сегодня там уже обработали более двадцати тысяч гектаров.Мароккская саранча – один из наиболее вредоносных видов этих насекомых. При необходимости они могут преодолевать большие расстояния. А по подсчетам ученых одна особь съедает примерно 300 граммов зеленой массы. Оккупировав посевные угодья, вредители практически ничего после себя не оставляют. Вот как сейчас выглядит ячменное поле в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Целинного района.Рядом пшеничное поле, колосья которого уже созрели, затвердели и готовы к жатве. Это спасло будущий урожай от саранчи. Начальник межрайонного отдела филиала Россельхозцентра Надежда Курдюкова рассказывает, что перелетные насекомые мигрировали на степные просторы целиннинцев несколько лет назад. С тех пор здесь ежегодно ведется борьба с ними.В этом хозяйстве от нашествия вредителей пострадало около двухсот гектаров ячменя. В целом по району с начала сезона при помощи малой авиации было обработано свыше двадцати одной тысячи гектаров. Сейчас работы ведутся только в Хар-Булукском СМО.В последующем средства фермеров, затраченные на приобретение ядохимикатов и услуги по обработке, будут возмещены из республиканского бюджета.А пока перед сельхозтоваропроизводителями стоит очередная задача. Собрать урожай, который удалось спасти от вредителей.



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