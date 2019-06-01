Рисоводам возместят часть затрат

Завершён прием документов на возмещение части затрат из ресбюджета при возделывании риса. На сегодня этой возможностью воспользовались все 5 рисоводческих хозяйств Калмыкии.



Заявки будут рассмотрены на комиссии Минсельхоза и в ближайшее время средства будут доведены до сельхозтоваропроизводителей. Господдержка придёт в рамках федеральной программы развития АПК и регулирования рынка продукции.



На производство риса в этом году заложено более 7 миллионов рублей. Общественный совет при Минсельхозе утвердил на 1 гектар посевной площади ставку в размере почти 1736 рублей. Завершён прием документов на возмещение части затрат из ресбюджета при возделывании риса. На сегодня этой возможностью воспользовались все 5 рисоводческих хозяйств Калмыкии.Заявки будут рассмотрены на комиссии Минсельхоза и в ближайшее время средства будут доведены до сельхозтоваропроизводителей. Господдержка придёт в рамках федеральной программы развития АПК и регулирования рынка продукции.На производство риса в этом году заложено более 7 миллионов рублей. Общественный совет при Минсельхозе утвердил на 1 гектар посевной площади ставку в размере почти 1736 рублей.



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