На вооружении калмыцких лесоводов - новая спецтехника. Она поступила по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». 8 спецмашин закуплены на 24 млн рублей федеральных средств. А общий объем финансирования в этом году превысит 80 млн. Свидетелем торжественной церемонии вручения ключей стала и наша съемочная группа.



5 автомобилей Нива с полным приводом на усиленной подвеске для пересеченной местности, 2 малых лесопатрульных комплекса и трактор. Такой транспорт повышенной проходимости впервые пополнит автопарк лесного хозяйства республики. Это стало возможным благодаря участию региона в специальном направлении нацпроекта «Экология» «Сохранение лесов».



Автопарк хозяйства не обновлялся с 80-ых годов, - говорят в природоохранном ведомстве. Техника, заступившая на службу еще в советское время, давно морально устарела.



Машины будут патрулировать территорию, а при необходимости тушить пожары. Несмотря на то, что площадь земель лесного фонда в степной республике составляет более 55 тысяч гектаров, а лесонасаждениями занята только треть из них, лесничие ежедневно ведут борьбу за его сохранность. Ежегодно от степных пожаров страдает около десяти гектаров. А это немало, если учесть, что в условиях засушливого климата вырастить дерево равнозначно подвигу.



Новую спецтехнику уже ждут в «Калмлесе» и «Калмыцком лесничестве». Ключи от автомобилей руководителям этих учреждений вручил председатель правительства Юрий Зайцев. Специалисты уверены, теперь у отрасли начнется новый виток развития. Только в этом году лесоводы планируют высадить 1000 гектаров насаждений. И столько же - в следующем.



Достоинств у новой техники действительно немало. Спецмашины оснащены системой Глонасс и оборудованы всем необходимым для тушения лесных пожаров.



В ближайшее время лесхозы получат еще 8 таких тракторов. Вторая поставка запланирована на следующей неделе.

На вооружении калмыцких лесоводов - новая спецтехника. Она поступила по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». 8 спецмашин закуплены на 24 млн рублей федеральных средств. А общий объем финансирования в этом году превысит 80 млн. Свидетелем торжественной церемонии вручения ключей стала и наша съемочная группа.5 автомобилей Нива с полным приводом на усиленной подвеске для пересеченной местности, 2 малых лесопатрульных комплекса и трактор. Такой транспорт повышенной проходимости впервые пополнит автопарк лесного хозяйства республики. Это стало возможным благодаря участию региона в специальном направлении нацпроекта «Экология» «Сохранение лесов».Автопарк хозяйства не обновлялся с 80-ых годов, - говорят в природоохранном ведомстве. Техника, заступившая на службу еще в советское время, давно морально устарела.Машины будут патрулировать территорию, а при необходимости тушить пожары. Несмотря на то, что площадь земель лесного фонда в степной республике составляет более 55 тысяч гектаров, а лесонасаждениями занята только треть из них, лесничие ежедневно ведут борьбу за его сохранность. Ежегодно от степных пожаров страдает около десяти гектаров. А это немало, если учесть, что в условиях засушливого климата вырастить дерево равнозначно подвигу.Новую спецтехнику уже ждут в «Калмлесе» и «Калмыцком лесничестве». Ключи от автомобилей руководителям этих учреждений вручил председатель правительства Юрий Зайцев. Специалисты уверены, теперь у отрасли начнется новый виток развития. Только в этом году лесоводы планируют высадить 1000 гектаров насаждений. И столько же - в следующем.Достоинств у новой техники действительно немало. Спецмашины оснащены системой Глонасс и оборудованы всем необходимым для тушения лесных пожаров.В ближайшее время лесхозы получат еще 8 таких тракторов. Вторая поставка запланирована на следующей неделе.



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