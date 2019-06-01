ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:38

На вооружении калмыцких лесоводов - новая спецтехника


На вооружении калмыцких лесоводов - новая спецтехника. Она поступила по линии Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации регионального и национального проекта «Экология». 8 спецмашин закуплены на 24 млн рублей федеральных средств. А общий объем финансирования в этом году превысит 80 млн. Свидетелем торжественной церемонии вручения ключей стала и наша съемочная группа.

5 автомобилей Нива с полным приводом на усиленной подвеске для пересеченной местности, 2 малых лесопатрульных комплекса и трактор. Такой транспорт повышенной проходимости впервые пополнит автопарк лесного хозяйства республики. Это стало возможным благодаря участию региона в специальном направлении нацпроекта «Экология» «Сохранение лесов».

Автопарк хозяйства не обновлялся с 80-ых годов, - говорят в природоохранном ведомстве. Техника, заступившая на службу еще в советское время, давно морально устарела.

Машины будут патрулировать территорию, а при необходимости тушить пожары. Несмотря на то, что площадь земель лесного фонда в степной республике составляет более 55 тысяч гектаров, а лесонасаждениями занята только треть из них, лесничие ежедневно ведут борьбу за его сохранность. Ежегодно от степных пожаров страдает около десяти гектаров. А это немало, если учесть, что в условиях засушливого климата вырастить дерево равнозначно подвигу.

Новую спецтехнику уже ждут в «Калмлесе» и «Калмыцком лесничестве». Ключи от автомобилей руководителям этих учреждений вручил председатель правительства Юрий Зайцев. Специалисты уверены, теперь у отрасли начнется новый виток развития. Только в этом году лесоводы планируют высадить 1000 гектаров насаждений. И столько же - в следующем.

Достоинств у новой техники действительно немало. Спецмашины оснащены системой Глонасс и оборудованы всем необходимым для тушения лесных пожаров.

В ближайшее время лесхозы получат еще 8 таких тракторов. Вторая поставка запланирована на следующей неделе.




Другие новости по теме:

  • Калмыцкое лесничество пополнилось специализированной техникой
  • К 2018-му площадь ежегодного озеленения Калмыкии составит 2 тыс.га
  • В Калмыкии предстоит высадить почти три миллиона саженцев
  • Автопарк станции скорой помощи пополнился тремя новыми машинами
  • В МЧС Калмыкии провели масштабные учения
  • 10 новых автомобилей скорой помощи поступили в республику
  • Автопарк центра медицины катастроф пополнился новыми авто
  • Вести - Калмыкия 15.01.2013: 13.10
  • В медицинские учреждения Калмыкии поступили 15 автомобилей скорой помощи
  • В Калмыкии впервые начали выращивать джузгун капельным орошением

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34