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Сегодня, 15:38

В Калмыкии расселят одиннадцать аварийных домов


В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Элиста стала участником федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Расселению подлежит аварийный дом в 3 микрорайоне столицы. Предусмотрено несколько этапов.

В доме номер пять в третьем микрорайоне 56 квартир. После признания дома аварийным в 2013 году ситуация значительно ухудшилась. По словам домкома Галины Филюковой, трещины в подъездах и квартирах увеличились. А в подвале прогнулась несущая бетонная конструкция.

Еще в 90 годах, по словам жильцов, второй подъезд был полностью выселен, и на протяжении пяти лет там никто не проживал. И только после установок металлических стяжке владельцам квартир разрешили вернуться.

Но теперь в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» они получат безопасное жилье. Утверждена республиканская адресная программа до 2025 года. Переселение будет проходить в несколько этапов. Для переселения всех граждан выделенных на этот год двадцати двух с половиной миллионов рублей из федерального бюджета не хватит.

Заявка Калмыкии на финансирование Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрена и заключено соглашение о предоставлении субсидии на текущий год. Всего же до 2024-го расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В республике их одиннадцать, в них проживает 284 человека. Это лишь тридцать процентов от общего количества. Поэтому к решению проблемы подключится федеральный центр.

Расселение аварийного жилья в 2019 году будет вестись по той же схеме, что и раньше. Но при этом в течение года должны появиться новые механизмы, позволяющие сокращать непригодный для проживания жилой фонд. Изменения в закон, которые приведут их в действие, будут внесены до 20 июля текущего года.




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