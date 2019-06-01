Есть такая профессия – кинологи! Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. В Центре кинологической службы МВД содержится около 40 служебных собак.



Специально обученные немецкие и бельгийские овчарки обладают обостренным обонянием и используются в розыскной службе. Также они участвуют в спасательных операциях и в охране общественного порядка. И никакие технические новинки пока не в состоянии заменить профессиональное чутьё.



О представителях этой профессии и их питомцах смотрите сегодня в следующем выпуске Вестей в 17.00. Есть такая профессия – кинологи! Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. В Центре кинологической службы МВД содержится около 40 служебных собак.Специально обученные немецкие и бельгийские овчарки обладают обостренным обонянием и используются в розыскной службе. Также они участвуют в спасательных операциях и в охране общественного порядка. И никакие технические новинки пока не в состоянии заменить профессиональное чутьё.О представителях этой профессии и их питомцах смотрите сегодня в следующем выпуске Вестей в 17.00.



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