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Сегодня, 15:34

В регионе стартовала приемная кампания


В регионе стартовала приемная кампания. В этом году в КалмГУ открыты новые специальности «автомобильный сервис» и «техносферная безопасность». Но правила приема в местном вузе не изменились. Организован онлайн чат и создана система одного окна.

Приемная комиссия расположилась в главном здании университета. Спросом в век высоких технологий пользуется и электронная подача документов. Эту форму в ВУЗе внедрили еще в прошлом году. Консультанты – а это нынешние студенты – чаще всего отвечают на общие вопросы.

Уже в первый день работы отмечен большой поток посетителей. В основном это молодые люди, принявшие решение продолжить учебу в родном ВУЗе. А те, кто подали заявления первыми, ушли сегодня с подарками

У Иляны Дармаевой за плечами успешное окончание школы. Она обладательница 100 баллов по русскому языку. И свой выбор девушка неслучайно остановила на калмыцком государственном университете. В статусе абитуриента КалмГУ Иляна может претендовать на премию

Будучи опорным ВУЗом Калмыцкий университет имеет возможность открывать новые направления, востребованные в регионе. Прошедшие подготовку по специальности «техносферная безопасность» смогут работать специалистами по охране труда, надзорных организаций в области противопожарной безопасности и инженерами-экологами

Прием документов в главный государственный ВУЗ региона будет осуществляться на очной форме обучения: для поступающих по результатам ЕГЭ - до 26 июля, а тем, кому предстоит сдача вступительных экзаменов – до 10 июля.




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