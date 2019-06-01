В регионе стартовала приемная кампания. В этом году в КалмГУ открыты новые специальности «автомобильный сервис» и «техносферная безопасность». Но правила приема в местном вузе не изменились. Организован онлайн чат и создана система одного окна.



Приемная комиссия расположилась в главном здании университета. Спросом в век высоких технологий пользуется и электронная подача документов. Эту форму в ВУЗе внедрили еще в прошлом году. Консультанты – а это нынешние студенты – чаще всего отвечают на общие вопросы.



Уже в первый день работы отмечен большой поток посетителей. В основном это молодые люди, принявшие решение продолжить учебу в родном ВУЗе. А те, кто подали заявления первыми, ушли сегодня с подарками



У Иляны Дармаевой за плечами успешное окончание школы. Она обладательница 100 баллов по русскому языку. И свой выбор девушка неслучайно остановила на калмыцком государственном университете. В статусе абитуриента КалмГУ Иляна может претендовать на премию



Будучи опорным ВУЗом Калмыцкий университет имеет возможность открывать новые направления, востребованные в регионе. Прошедшие подготовку по специальности «техносферная безопасность» смогут работать специалистами по охране труда, надзорных организаций в области противопожарной безопасности и инженерами-экологами



Прием документов в главный государственный ВУЗ региона будет осуществляться на очной форме обучения: для поступающих по результатам ЕГЭ - до 26 июля, а тем, кому предстоит сдача вступительных экзаменов – до 10 июля.

В регионе стартовала приемная кампания. В этом году в КалмГУ открыты новые специальности «автомобильный сервис» и «техносферная безопасность». Но правила приема в местном вузе не изменились. Организован онлайн чат и создана система одного окна.Приемная комиссия расположилась в главном здании университета. Спросом в век высоких технологий пользуется и электронная подача документов. Эту форму в ВУЗе внедрили еще в прошлом году. Консультанты – а это нынешние студенты – чаще всего отвечают на общие вопросы.Уже в первый день работы отмечен большой поток посетителей. В основном это молодые люди, принявшие решение продолжить учебу в родном ВУЗе. А те, кто подали заявления первыми, ушли сегодня с подаркамиУ Иляны Дармаевой за плечами успешное окончание школы. Она обладательница 100 баллов по русскому языку. И свой выбор девушка неслучайно остановила на калмыцком государственном университете. В статусе абитуриента КалмГУ Иляна может претендовать на премиюБудучи опорным ВУЗом Калмыцкий университет имеет возможность открывать новые направления, востребованные в регионе. Прошедшие подготовку по специальности «техносферная безопасность» смогут работать специалистами по охране труда, надзорных организаций в области противопожарной безопасности и инженерами-экологамиПрием документов в главный государственный ВУЗ региона будет осуществляться на очной форме обучения: для поступающих по результатам ЕГЭ - до 26 июля, а тем, кому предстоит сдача вступительных экзаменов – до 10 июля.



Смотреть полный выпуск новостей



