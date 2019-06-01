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Сегодня, 15:28

Изменился механизм целевого набора в вузы


С этого года изменился механизм целевого набора в вузы. О нововведениях рассказал профильный министр Николай Манцаев.

Как он отметил, теперь абитуриентам необходимо заключать договоры с заказчиками – а это органы исполнительной власти, муниципалитеты. После этого с потенциальным работодателем соискатель подает документы в учебное заведение. И уже в самом вузе будет проходить конкурс между заявителями от разных регионов.

Информация о предоставлении и количестве целевых мест опубликована на сайтах вузов. В свою очередь, студент доучившись, обязан вернуться в свой регион и отработать указанный в договоре срок.

В связи с изменениями в правилах поступления сотрудники регионального министерства образования готовы оказывать консультативную помощь абитуриентам и их родителям.



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