С этого года изменился механизм целевого набора в вузы. О нововведениях рассказал профильный министр Николай Манцаев.



Как он отметил, теперь абитуриентам необходимо заключать договоры с заказчиками – а это органы исполнительной власти, муниципалитеты. После этого с потенциальным работодателем соискатель подает документы в учебное заведение. И уже в самом вузе будет проходить конкурс между заявителями от разных регионов.



Информация о предоставлении и количестве целевых мест опубликована на сайтах вузов. В свою очередь, студент доучившись, обязан вернуться в свой регион и отработать указанный в договоре срок.



В связи с изменениями в правилах поступления сотрудники регионального министерства образования готовы оказывать консультативную помощь абитуриентам и их родителям. С этого года изменился механизм целевого набора в вузы. О нововведениях рассказал профильный министр Николай Манцаев.Как он отметил, теперь абитуриентам необходимо заключать договоры с заказчиками – а это органы исполнительной власти, муниципалитеты. После этого с потенциальным работодателем соискатель подает документы в учебное заведение. И уже в самом вузе будет проходить конкурс между заявителями от разных регионов.Информация о предоставлении и количестве целевых мест опубликована на сайтах вузов. В свою очередь, студент доучившись, обязан вернуться в свой регион и отработать указанный в договоре срок.В связи с изменениями в правилах поступления сотрудники регионального министерства образования готовы оказывать консультативную помощь абитуриентам и их родителям.



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