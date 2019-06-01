Саранча встала на крыло. В Калмыкии борьба с вредителями ведется на территории двух муниципальных образований Оватинского и Вознесеновского с использованием наземной техники. В Хар-Булукском СМО задействована малая авиация.



Площадь заселения марокканской саранчой составляет около 3 тыс. га. До этого истребительные мероприятия были проведены на 38-ми тыс. га. сельхозугодий.



Всего же в ходе обследования специалистами Россельхозцентра очаги заселения личинок выявлены на площади более 40 тыс. гектаров. Саранча встала на крыло. В Калмыкии борьба с вредителями ведется на территории двух муниципальных образований Оватинского и Вознесеновского с использованием наземной техники. В Хар-Булукском СМО задействована малая авиация.Площадь заселения марокканской саранчой составляет около 3 тыс. га. До этого истребительные мероприятия были проведены на 38-ми тыс. га. сельхозугодий.Всего же в ходе обследования специалистами Россельхозцентра очаги заселения личинок выявлены на площади более 40 тыс. гектаров.



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